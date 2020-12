Nach einem Erdrutsch in Norwegen werden noch 12 Menschen vermisst.

Dies gab die Polizei in der Kleinstadt Gjerdrum in der Nähe von Oslo bekannt. Dort war heute ein ganzer Hügel abgesackt, und mehrere Häuser rutschten ab. Zunächst war die Polizei von mehr als 20 Vermissten ausgegangen. Zehn Personen wurden verletzt. Etwa 500 Anwohner mussten in Sicherheit gebracht werden. Einsatzkräfte versuchen, weitere vom Abrutschen bedrohte Häuser zu sichern. Die norwegische Regierungschefin Solberg sprach den Betroffenen ihr Mitgefühl aus. Die genaue Ursache für den Erdrutsch ist noch unklar.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.