Man versuche alles, um die Produktion zu erhöhen, sagte Norwegens Ministerpräsident Störe beim Besuch von Bundeswirtschaftsminister Habeck in Oslo zu. Der staatlich dominierte Lieferant Equinor werde im Sommer zusätzlich 1,4 Milliarden Kubikmeter Gas nach Europa bringen können. Zudem wolle Norwegen Deutschland mit Spezialschiffen für Flüssiggas helfen. Diese sollen den Brennstoff noch vor der Küste wieder in gasförmigen umwandeln können, damit er anschließend an Land gebracht werden kann. Habeck treibt derzeit den Bau eigener LNG-Terminals in Deutschland voran, um die Abhängigkeit von russischen Pipeline-Lieferungen sukzessive zu verringern.

Sein Besuch in Oslo bildete den Auftakt zu einer Reihe vergleichbarer Auslandsreisen, die ihn unter anderem auch nach Katar führen werden.

