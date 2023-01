Halvor Egner Granerud aus Norwegen hat die 71. Vierschanzentournee gewonnen.. (Daniel Karmann / dpa)

Granerud gewann das letzte Springen in Bischofshofen in Österreich vor dem Lanisek und Kubacki. Der Norweger hatte auch die ersten beiden Springen in Oberstdorf und Garmisch-Paertenkirchen gewonnen, in Innsbruck war er Zweiter hinter Kubacki gewesen. Es ist der erste norwegische Gesamtsieg seit 2007.

Bester Deutscher war heute erneut Philip Raimund auf Rang 12. In der Gesamtwertung war Andreas Wellinger als Elfter bester DSV-Springer.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.