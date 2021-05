Der Rockandroll ist wie ein ein großes, altes Königreich: Er war mal die stärkste Macht in der Musik, damals in den wilden 1960er- und 70er-Jahren. Lange her... Doch der Sound von sägenden Fuzz-Gitarren, kreischender Hammond-Orgel, flirrendem Moog-Synthesizer und weinendem Mellotron hat nichts von seiner Fazination verloren. Und nun kommen fünf junge Prog Rock-Kronprinzen auf die Bildfläche: die inzwischen fünfköpfige Band Kings Of The Valley. Genau neun Songs haben sie seit 2017 veröffentlicht, zuerst eine EP mit drei Titeln, dann 2020 das Debütalbum "Kings of the Valley" mit fünf, später noch eine Single. Handwerklich auf höchstem Niveau zeigen sie, dass Zeitreisen möglich sind. Sogar in beide Richtungen.

Christopher Roseth Sand, Gitarre/Gesang

Esten Mortensen Holien, Schlagzeug/Perkussion/Cymbals/Gesang

Markus Margido Drazkowski Teksum, Bass/Gesang

Øystein Megård, Keyboards/Gitarre/Gesang

Joanis Brevik, Gitarre/Lap Steel