Und wieder blenden wir uns in das Conne Island in Leipzig, wo die norwegische Band Motorpsycho ihre dreistündige Show gespielt hat. Gut zwei Jahrzehnte hat keine Radioanstalt ein Konzert der Norweger mitgeschnitten. Zu sperrig? Unbedingt, aber ungeheuer hochwertig, einzigartig klingt Motorpsycho. So weit ab des Mainstreams, dass Band und zwei Fans Mitte der 90er-Jahre eigens ein Label gründeten, damit Motorpsycho ihre künstlerische Freiheit fernab des Kommerzes ausleben kann – und auf diesem Label veröffentlicht Motorpsycho bis heute. Psychonauten nennen sich die treuesten Motorpsycho-Fans…

Aufnahme vom 16.10.2019 im Conne Island, Leipzig

Besetzung:

Gitarre/Gesang: Hans "Snah" Magnus Ryan

Bass/Gesang: Bent Sæther

Gitarre/Keyboards/Mellotron/Gesang: Reine Fiske

Schlagzeug: Tomas Järmyr

Das komplette Konzert können Sie hier hören: Motorpsycho live@Leipzig2019 (160:34)