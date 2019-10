Vorne in der Bühnenmitte steht eine Schlagzeugburg, links daneben die Bassanlage, rechts ein Baritonsaxofon. Auf der Empore dahinter warten, links und rechts am Rand, zwei Gitarren und Verstärker auf ihren Einsatz. Über allem thront unter der Decke ein gewaltiges Stuckornament. Das UT Connewitz in Leipzig ist ein altes Kino mit langer Geschichte, das auch von fünf furchtlosen Norwegern und ihrem entfesselten Hardrock- und Heavy Metal-Sound nicht sonderlich erschüttert wurde - naja: Ein bisschen schon.

Kenneth Kapstad mit seiner Schlagzeugburg bestehend aus zwei Basstrommeln und sieben Toms (Thor Egil Leirtrø.)

Die zweistimmigen Linien der Gitarren, der angezerrte, drückende Bass, vorne der übermächtige Trommler Kenneth Kapstad mit u.a. zwei Basstrommeln und sieben Toms. Fünf Alben hat die Band, die kürzlich vom Quartett zum Quintett erweitert wurde, veröffentlicht.

Hallvard Gardlos, Per Borten und Kenneth Kapstadt (Thor Egil Leirtrø.)