Flagge Norwegen (picture alliance / ZB / Patrick Pleul)

Der weltgrößte Vermögensfonds gab ein Minus von umgerechnet 152 Milliarden Euro bekannt. Der oberste Fondsmanager Tangen sagte, die Entwicklung sei auf den Krieg in Europa, die hohe Inflation und die steigenden Zinssätze zurückzuführen. Dies habe sich negativ sowohl auf den Aktien-, als auch auf den Anleihenmarkt ausgewirkt, was sehr ungewöhnlich sei.

Der 1996 gegründete Fonds ist weltweit an rund 9.300 Unternehmen beteiligt. Er investiert in Aktien, aber auch in Anleihen, nicht börsennotierte Immobilien und Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien.

Diese Nachricht wurde am 31.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.