Als Ministerpräsident und Träger des Friedensnobelpreises 2019 habe er eine besondere Verantwortung, den bewaffneten Konflikt zu beenden und zum Frieden beizutragen, teilte das Gremium in Oslo mit. Das Komitee äußert sich nur selten in dieser Art. Man habe nicht die Aufgabe, die Haltung eines Friedensnobelpreisträgers nach dessen Ehrung zu bewerten, hieß es.

Bei dem Bürgerkrieg zwischen der äthiopischen Armee und Milizen in Tigray sind nach UNO-Angaben in den vergangen sieben Tage dutzende Zivilisten getötet worden - so viele wie seit vergangenem Oktober nicht mehr. Der militärische Konflikt in dem ostafrikanischen Land mit rund 115 Millionen Einwohnern hatte vor gut einem Jahr begonnen als Abiy anfing, die herrschende Volksbefreiungsfront von Tigray - TPLF - zu verdrängen.

