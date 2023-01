Umfrage unter 100 Kliniken

Notaufnahmen dienen immer mehr der allgemeinen medizinischen Versorgung außerhalb der Sprechzeiten. (picture-alliance/dpa/Horst Galuschka)

Das teilte die Deutsche Krankenhausgesellschaft in Berlin mit. Sie hatte im Januar eine Umfrage unter mehr als 100 Allgemeinkrankenhäusern in Auftrag gegeben. Demnach gaben alle an, die Notaufnahmen defizitär zu betreiben. Außerdem mussten im vergangenen Jahr 77 Prozent der Krankenhäuser wegen Personalmangel ihre Notfallambulanzen mindestens einmal komplett abmelden. Es bestehe großer Handlungsbedarf, sagte der Vorstandsvorsitzende der DKG, Gaß. Die Notaufnahmen seien vielerorts zum Ersatz für die wegbrechende Versorgung im niedergelassenen Bereich geworden. Auch die Hotline der Kassenärztlichen Vereinigungen 116 117 spiele praktisch keine Rolle bei medizinischer Hilfe außerhalb der Sprechzeiten. Die DKG schlägt deshalb integrierte Notfallzentren in den Kliniken vor, in denen Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte gemeinsam die Notfallversorgung übernehmen.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.