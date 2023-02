Bundesgesundheitsministerium

Viele Notaufnahmen sind häufig überfüllt. (picture alliance / dpa / Sebastian Kahnert)

Hintergrund ist, dass sich viele Notaufnahmen am Limit sehen und viele Rettungsdienste in konstantem Stress. So hatte ein Bündnis pro Rettungsdienst im Dezember gewarnt, man laufe Gefahr, dass das System der Notfallrettung in Deutschland zusammenbreche. Die Empfehlungen zur Reform der Notfall- und Akutversorgung werden an Bundesgesundheitsminister Lauterbach (SPD) übergeben. Unter anderem werde es um eine stärkere Digitalisierung und Vernetzung aller Beteiligten gehen, hieß es. Standardisierte Ersteinschätzungen sollten die Entscheidung erleichtern, in welche Einrichtungen Patienten am besten gelenkt werden.

Im Dezember hatte die "Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung" bereits Vorschläge für die Kliniken insgesamt vorgelegt. Dabei ist das Ziel, dass in den Krankenhäusern nicht mehr möglichst viele Behandlungen auf möglichst billige Weise durchgeführt werden, wie Lauterbach sagte. Dass diese Kommission auch Empfehlungen für die Notfallversorgung vorlegen soll, war bereits angekündigt worden.

