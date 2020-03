Die Vorsitzende der nordrhein-westfälischen Landeselternschaft, Löchner, hat an die Schüler und Eltern appelliert, die unterrichtsfreie Zeit sinnvoll zu nutzen.

Schüler sollten sich aufgefordert fühlen, in dieser Zeit in Absprache mit den Lehrern zu lernen, sagte sie im Deutschlandfunk. Es herrsche keine Ferienzeit. Nun seien Kreativität, Geduld und Hilfsbereitschaft bei allen gefragt. - Der Deutsche Städtetag erwartet bei der Notbetreuung von Kindern anfängliche Probleme in den Kommunen. Es werde in den ersten Tagen sicher noch ruckeln, sagte der Hauptgeschäftsführer des Städtetages, Dedy, der "Saarbrücker Zeitung". Man müsse Bescheinigungen der Arbeitgeber für bestimmte Berufsgruppen erhalten, dass Eltern am Arbeitsplatz unbedingt gebraucht würden.



Ab heute sind wegen der Coronavirus-Krise deutschlandweit Schulen und Kitas geschlossen. Die Anordnungen gelten in den meisten Bundesländern bis zum Ende der Osterferien. Außerdem gibt es verschärfte Kontrollen und Einreiseverbote an den deutschen Grenzen zu Frankreich, Dänemark, Luxemburg, Österreich und der Schweiz.