Das geht aus einem vorab verbreiteten Redetext von Powell für eine Anhörung im Repräsentantenhaus in Washington hervor. Darin heißt es, angesichts der hohen Inflation und des robusten Arbeitsmarktes erwarte er, dass es bei der nächsten Sitzung des Zentralbankrats in zwei Wochen angemessen sein werde, den Leitzins zu erhöhen. Dieser liegt bislang in einer Spanne zwischen 0,0 und 0,25 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.