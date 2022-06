Geldpolitik

In der Schweiz beträgt der Schritt plus 50 Basispunkte. Der Zinssatz bleibt aber im negativen Bereich bei minus 0,25 Prozent. Die Bank of England erhöhte ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 1,25 Prozent. Gestern hatte die US-Notenbank Federal Reserve eine Anhebung um 75 Basispunkte und damit die stärkste Erhöhung seit knapp drei Jahrzehnten angekündigt. Die Europäische Zentralbank will im Juli den Leitzins, zu dem sich Banken im Euroraum Geld leihen können, um 25 Basispunkte anheben.

Die Währungshüter begründen die Zinserhöhungen mit der hohen Inflation. Der Anstieg der Verbraucherpreise, ausgelöst vor allem durch die höheren Energiekosten, stellt derzeit viele Länder vor Probleme.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.