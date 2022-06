Geldpolitik

Die Bank of England in London. (AP)

In der Schweiz wurde der Zinssatz um einen halben Prozentpunkt angehoben, bleibt aber im negativen Bereich bei minus 0,25 Prozent. Die Bank of England erhöhte ihren Leitzins auf jetzt 1,25 Prozent.Gestern hatte die US-Notenbank Federal Reserve eine Anhebung um 75 Basispunkte und damit die stärkste Erhöhung seit knapp drei Jahrzehnten angekündigt. Die Europäische Zentralbank will im Juli den Leitzins, zu dem sich Banken im Euroraum Geld leihen können, um 25 Basispunkte anheben. - Die Währungshüter begründen die Zinserhöhungen mit der hohen Inflation.

An der US-Börse kam es aus Sorge vor einer möglichen Rezession erneut zu starken Kursverlusten in fast allen Bereichen. Der Dow Jones Index der wichtigsten Industrieunternehmen verlor rund 2,8 Prozent auf 29.821 Punkte.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.