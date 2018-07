Notenschluss Zwischen Zeugnis und Ferien

Vor den Sommerferien herrscht in vielen Klassenzimmern gähnende Langeweile. Das muss aber nicht so sein. Denn gerade dann, wenn die Noten mal in den Hintergrund treten, ergeben sich neue Möglichkeiten. Manche Schüler gründen Firmen, machen Exkursionen oder führen Projektwochen durch.

Von Michael Watzke

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek