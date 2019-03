Das Europaparlament hat Notfallmaßnahmen für den Fall beschlossen, dass Großbritannien ohne ein Abkommen die EU verlässt.

Geregelt ist unter anderem, dass der grenzüberschreitende Verkehr mit Flugzeugen, Reisebussen und Lastwagen fortgesetzt werden kann. Austausch-Studenten aus dem Erasmus-Programm sollen ihre Auslandsaufenthalte wie geplant abschließen können. Von der EU geförderte Programme zur Friedenssicherung an der Grenze zwischen Irland und Nordirland erhalten ebenfalls einen Bestandsschutz.



Der Notfallplan muss noch dem Rat der Mitgliedsstaaten vorgelegt werden. Er tritt nur in Kraft, wenn es zu einem ungeregelten Brexit kommt.



Das Unterhaus in London stimmt heute Abend über einen Antrag der Regierung ab, in dem ein EU-Austritt ohne Abkommen abgelehnt wird. Ein Änderungsantrag mehrerer konservativer Abgeordneter schlägt vor, den Brexit bis in den Mai zu verschieben.