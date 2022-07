Europäische Kommission

Die EU-Kommission hat einen Notfallplan mit einer verpflichtenden Senkung des Gasverbrauchs vorgelegt. Im Bild ist der Sitz der Europäischen Kommission, das Berlaymont-Gebäude in Brüssel. (dpa)

Der Notfallplan sieht eine verpflichtende Reduktion des Gasverbrauchs vor. Zunächst werden die EU-Staaten jedoch aufgefordert, bis März freiwillig 15 Prozent ihres üblichen Gasverbrauchs einzusparen. Die Entscheidung, welche Industrien im Falle eines Versorgungsengpasses nicht mehr beliefert werden, bleibt den jeweiligen Staaten überlassen. Von der Leyen erklärte, dass mit Hilfe der Einsparungen gemeinsame Gasspeicher in der EU aufgefüllt werden sollten. Damit werde eine Art Sicherheitsnetz für alle EU-Staaten geschaffen. Derzeit seien die EU-Gasspeicher zu 64 Prozent gefüllt.

Der Energieexperte des Centrums für Europäische Politik , Reichert, sagte im Deutschlandfunk, es sei erstaunlich, wie spät über das Thema diskutiert werde. Schon vor Wochen sei erkennbar gewesen, dass man sich mit einer möglichen Gasknappheit beschäftigen müsse. Wenn man Versorgungsengpässe abfedern wolle, müssten die EU-Staaten jetzt solidarisch handeln.

Berlin fordert von Russland Vertragstreue

Die Bundesregierung besteht darauf, dass Russland nach der Wartung der Pipeline Nord Stream 1 wieder in vollem Umfang Gas nach Westen liefert. Man gehe davon aus, dass Russland seine vertraglichen Verpflichtungen erfülle, sagte eine Regierungssprecherin in Berlin. Aus dem Wirtschaftsministerium hieß es, es gebe keine technischen Gründe, die gegen eine Wiederaufnahme der vollen Liefermenge durch die Ostsee-Pipeline sprächen.

Russland hatte bereits vor der planmäßigen Wartung der Pipeline technische Probleme für die Drosselung der Gaslieferungen verantwortlich gemacht. Am Rande seines Besuchs im Iran sagte der russische Präsident Putin, der Gazprom-Konzern werde seinen Verpflichtungen in vollem Umfang nachkommen. Voraussetzung sei allerdings eine schnelle Rückgabe der in Kanada reparierten Gaspumpen-Turbine an Russland.

