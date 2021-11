Die US-Gesundheitsbehörde hat den Weg frei für eine Impfung von Kindern von fünf bis elf Jahren mit dem Vakzin von BioNTech/Pfizer frei gemacht. CDC-Direktorin Walensky gab die Entscheidung in der Nacht bekannt. Zuvor hatte sich ein mit Experten besetztes Beratergremium der Behörde einstimmig für den Schritt ausgesprochen.

In einer ersten Stellungnahme des Weißen Hauses hieß es, das Impfprogramm für Kinder werde nun hochgefahren. Bereits am vergangenen Freitag hatte auch die US-Arzneimittelbehörde FDA für eine Freigabe votiert. Die Regierung hatte daraufhin bereits begonnen, weitere Dosen ins ganze Land auszuliefern. In den USA werden Jugendliche ab zwölf Jahren schon länger mit dem Wirkstoff von Biontech/Pfizer geimpft. Mit der neuen Notfallzulassung für noch Jüngere könnten bis zu 28 Millionen weitere Kinder hinzu kommen.



Präsident Biden sprach von einem Wendepunkt. Die Impfung werde die Weiterverbreitung des Virus durch Kinder in andere Altersgruppen bremsen.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.