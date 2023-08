Wegen Waldbränden in Kanada werden tausende Menschen evakuiert. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Bill Braden)

In Kelowna im Westen des Landes rief die Stadtverwaltung den Notstand aus. Die 150.000 Einwohner sollten bereit sein, ihre Häuser gegebenenfalls sofort zu verlassen, hieß es. Derzeit wird die Stadt Yellowknife evakuiert. Die rund 15.000 dort noch verbliebenen Menschen sollen den Ort im Laufe des Tages verlassen. Für die Evakuierung werden Militärflugzeuge eingesetzt. Die Waldbrände in Kanada haben ein bisher nicht erreichtes Ausmaß angenommen. Landesweit sind über Tausend Brände aktiv, darunter 265 in den Nordwest-Territorien.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.