Wenn es um eine epidemische Erkrankung geht, genießen Bundestagsabgeordnete keine besondere Immunität. Was wie ein zynischer Kalauer klingt, weist im Fall der Coronaepidemie auf ein ernst zu nehmendes Problem hin: Was geschieht, wenn nicht nur einzelne Abgeordnete, sondern Ausschüsse, Fraktionen oder das gesamte Parlament durch Erkrankungen und Quarantäneregelungen arbeitsunfähig werden? Abgeordnete – im Bundestag ebenso wie in Landtagen und Kommunalparlamenten – stehen auf Reisen, in ihren Wahlkreisen und Gremien mit einer Vielzahl von Menschen in Kontakt. Sie sind dadurch nicht nur einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt, sondern auch selbst mögliche Weiterverbreiter der Krankheit.

Handlungsfähigkeit im Eiltempo aufrecht erhalten

Spitzenpolitiker haben deswegen unter anderem Reisen zu deutschen Soldaten in Auslandseinsätzen abgesagt, damit auch deren Kontaktrisiken verringert werden. Das Beispiel illustriert, wie wichtig ein funktionsfähiges Parlament auch jenseits des akuten Krisenmanagements ist: Mehrere Bundestagsmandate für Auslandseinsätze müssen noch in diesem Monat verlängert werden. Noch hält der Ältestenrat des Bundestages daran fest, Ende März noch eine Sitzungswoche des Bundestages stattfinden zu lassen. Danach tritt das Parlament regulär erst nach der Osterpause Ende April wieder zusammen. Deshalb müssten jetzt dringend auch Pläne für den Fall vorbereitet werden, dass nötige Beschlüsse wegen eines parlamentarischen Lockdowns nicht mehr zustande kommen. Auch wenn die Regelungen für das Kurzarbeitergeld für den Fall, dass die Sitzungswoche im März doch nicht mehr stattfinden kann, wirklich krisenfest gemacht werden sollen, müsste das Gesetz morgen in rasendem Eiltempo an einem Tag von der ersten Lesung bis zur finalen Abstimmung gebracht werden. Das wäre ungewöhnlich, aber machbar.

Kommt das Notstandsgesetz zum Zug?

Die Möglichkeit, dass der Bundestag in näherer Zeit nicht mehr arbeitsfähig sein könnte, ist nur eines von vielen Beispielen dafür, dass die Epidemie auch die Verfassungsordnung auf den Prüfstand stellt. Mit der heftig umstrittenen Notstandsverfassung wurde 1968 zwar die Möglichkeit geschaffen, einen aus 48 Mitgliedern von Bundestag und Bundesrat bestehenden gemeinsamen Ausschuss einzuberufen, der dringliche Gesetze beschließen kann, wenn das Plenum rein physisch nicht mehr zusammenkommen kann. Das gilt aber nach geltender Verfassungslage nur für den Fall eines bewaffneten Angriffs auf die Bundesrepublik. Eine virale Attacke trifft das Parlament ohne Schutzvorkehrungen. Bestimmte und begrenzte Befugnisse hat der Bundestag in der Vergangenheit auf einzelne Ausschüsse übertragen, um die Arbeitsfähigkeit des Parlaments zum Beispiel in Ferienzeiten zu erhalten. Das könnte einen Weg weisen, auch für kommende Zeiten mit staatsrechtlicher Phantasie und politischem Pragmatismus vorbeugende Lösungen zu entwickeln.

Stephan Detjen (Deutschlandradio / Bettina Straub)Stephan Detjen, Chefkorrespondent von Deutschlandradio. Studierte Geschichtswissenschaft und Jura an den Universitäten München, Aix-en-Provence sowie an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Rechtsreferendariat in Bayern und Redakteur beim Bayerischen Rundfunk. Seit 1997 beim Deutschlandradio, zunächst als rechtspolitischer Korrespondent in Karlsruhe. Ab 1999 zunächst politischer Korrespondent in Berlin, dann Abteilungsleiter bei Deutschlandradio Kultur. 2008 bis 2012 Chefredakteur des Deutschlandfunk in Köln. Seitdem Leiter des Hauptstadtstudios Berlin sowie des Studios Brüssel.