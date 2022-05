Ungarn

Notstand wegen des Ukraine-Krieges - Orban kann weiter per Verordnung regieren

In Ungarn gilt ab Mitternacht ein Notstand wegen des Ukraine-Krieges. Das teilte Ministerpräsident Orban in Budapest mit. Orban schafft damit eine neue Möglichkeit, auch weiterhin per Verordnung zu regieren.

24.05.2022