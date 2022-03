Auch die Gegend um Sydney ist vom Hochwasser betroffen. (dpa/Dean Lewins)

Dadurch kann Betroffenen in den Hochwassergebieten schneller und unbürokratischer geholfen werden. Premierminister Morrison kündigte die Maßnahme bei einem Besuch in der Stadt Lismore im Norden von New South Wales an, wo die Zerstörung besonders groß ist. Er versprach zusätzliche finanzielle Hilfen für die überschwemmten Regionen.

Neben New South Wales mit der Metropole Sydney ist auch der Bundesstaat Queensland von den Überschwemmungen betroffen. Zehntausende Menschen mussten ihre Häuser bereits verlassen.

