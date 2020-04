Wegen der umstrittenen Notstandsgesetze in Ungarn mehren sich die Forderungen nach finanziellen Konsequenzen für den EU-Mitgliedsstaat.

Bundesaußenminister Maas sagte, es sei nicht akzeptabel, dass der ungarische Ministerpräsident Orban die Corona-Krise ausnutze, um Grundrechte unverhältnismäßig einzuschränken. Solch ein Vorgehen müsse finanzielle Konsequenzen haben. Er verwies dabei auf den EU-Finanzrahmen. Auch der österreichische EU-Haushaltskommissar Hahn deutete finanzielle Konsequenzen an. Er sagte dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel", wenn die Evaluierung ergebe, dass Ungarns Vorgehen den europäischen Grundprinzipien widerspreche, werde man die nötigen Maßnahmen ergreifen. Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Barley, sagte der Nachrichtenagentur afp, die EU-Kommission habe in diesem Fall viel zu zaghaft und zu spät reagiert.



Das von Orbans Fidesz-Partei dominierte Parlament hatte den Ministerpräsidenten am Montag mit umfassenden Vollmachten ausgestattet und dies mit der Corona-Krise begründet. Der rechtsnationale Regierungschef kann nun ohne zeitliche Begrenzung per Dekret regieren.