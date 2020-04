Ungarns Ministerpräsident Orban lehnt eine Auseinandersetzung mit der Kritik aus der Europäischen Union an den Notstandsgesetzen seines Landes ab.

Er habe keine Zeit für so etwas, schrieb Orban in einem Brief an die Europäische Volkspartei - EVP. Mehrere EVP-Mitglieder forderten den Ausschluss von Orbans Fidesz-Partei. Bundesaußenminister Maas sagte, es sei nicht akzeptabel, dass Orban die Corona-Krise ausnutze, um Grundrechte unverhältnismäßig einzuschränken. Solch ein Vorgehen müsse beim EU-Finanzrahmen Maßnahmen nach sich ziehen.