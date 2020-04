Wegen des ungarischen Notstandsgesetzes zur Corona-Krise wächst der Druck auf Ministerpräsident Orban in der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP).

13 Mitgliedsparteien forderten in einem Brief an EVP-Chef Tusk den Ausschluss der ungarischen Regierungspartei Fidesz aus dem Verbund, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Man wolle tiefe Besorgnis über die politischen Entwicklungen in Ungarn ausdrücken, heißt es demnach in dem Schreiben. CDU und CSU waren aber ebenso wenig dabei wie andere große nationale Parteien der europäischen Konservativen. Insgesamt hat die EVP über 80 Mitgliedsparteien. Unterzeichnet wurde der Aufruf durch die Vertreter von Mitgliedsparteien in Belgien, Dänemark, Finnland, Griechenland, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Slowakei, Schweden und Tschechien.



EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen äußerte sich besorgt zum Notstandsgesetz. Gewisse Maßnahmen in der Corona-Krise könnten zu weit gehen, sagte sie in Brüssel. Notfallmaßnahmen könnten notwendig sein, betonte die CDU-Politikerin. Aber sie müssten begrenzt sein und regelmäßig überprüft werden. Ohne Ungarn direkt zu nennen hatten zuvor 13 EU-Mitgliedstaaten vor Eingriffen in die Grundrechte im Zuge der Corona-Krise gewarnt. Die Länder, darunter Deutschland, warnten vor Risiken für die Rechtsstaatlichkeit, die durch bestimmte Notfallmaßnahmen entstehen könnten.



Das ungarische Parlament hatte am Montag ein Notstandsgesetz verabschiedet. Es erlaubt Ministerpräsident Orban, unbegrenzt per Dekret zu regieren. Der rechtsnationale Regierungschef Politiker steht seit Jahren wegen der Einschränkung von Bürgerrechten, der Unabhängigkeit der Justiz sowie der Medien- und Meinungsfreiheit in der Kritik. Gegen Ungarn läuft deshalb auf EU-Ebene ein Strafverfahren, das bis zum Entzug von Stimmrechten führen kann. Die EVP hatte im März vergangenen Jahres bereits die Mitgliedschaft der Fidesz-Partei bis auf Weiteres ausgesetzt.