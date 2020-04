In der Europäischen Union wächst die Kritik an den Notstandsgesetzen im Mitgliedsstaat Ungarn.

Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, die deutsche SPD-Politikerin Barley, sagt der Nachrichtenagentur afp, Ungarns Ministerpräsident Orban lasse offensichtlich keine Gelegenheit aus, um seine Macht weiter auszubauen. Hier habe die EU-Kommission viel zu zaghaft und spät reagiert. Der ehemalige EU-Parlamentspräsident und SPD-Vorsitzende Schulz forderte finanzielle Konsequenzen für Ungarn und auch für Polen. Er sehe nicht ein, dass die EU Milliarden in zwei Länder überweise, die seit Jahren die Demokratiegemeinschaft der EU gezielt aushöhlten. Vorrang habe jetzt nicht die Strukturförderung in Ungarn, sondern die Bewältigung der Corona-Krise in Spanien und Italien. Gestern hatte bereits EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen Besorgnis wegen der ungarischen Notstandgesetze geäußert.



Das von Orbans Fidesz-Partei dominierte Parlament hatte dem Ministerpräsidenten am Montag mit umfassenden Vollmachten ausgestattet und dies mit der Corona-Krise begründet. Der rechtsnationale Regierungschef kann nun ohne eine zeitliche Begrenzung per Dekret regieren.