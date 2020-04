Die USA haben das Pandemie-Notstandsgesetz in Ungarn kritisiert, das Ministerpräsident Orban weitgehende Befugnisse einräumt.

Eine Sprecherin des US-Außenministeriums sagte, Regierungen in aller Welt sollten im Kampf gegen das Coronavirus unangemessene Beschränkungen von Grundrechten vermeiden. Zudem sollten Sonderbefugnisse auf die notwendige Zeitspanne beschränkt sein, um auf die derzeitige Krise zu reagieren.



Das ungarische Parlament hatte am Montag ein Gesetz gebilligt, das es Orban erlaubt, per Dekret zu regieren. Auch die Bundesregierung kritisierte die Ausweitung der Machtbefugnisse des Ministerpräsidenten.



Ein weiteres Gesetz, das auch die Kompetenzen von Bürgermeistern beschneiden sollte, zog die ungarische Regierung inzwischen wieder zurück.