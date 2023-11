Grünen-Chef Omid Nouripour bei seiner Rede zum Auftakt des Grünen-Parteitags in Karlsruhe (AFP / Thomas Kienzle)

Auf dem Parteitag in Karlsruhe sagte Nouripour, dies sei ein Thema, an dem eine Regierungspartei gemessen werde. Er machte dabei deutlich, dass die Grünen keine Abweichungen von der Genfer Flüchtlingskonvention und dem Grundgesetz anstrebten. Daher lehne seine Partei eine Kriminalisierung der Seenotrettung ebenso ab wie die Einführung einer Höchstzahl für Flüchtlinge. Bundeswirtschaftsminister Habeck wies Kritik aus den Reihen der Grünen Jugend an der Flüchtlingspolitik der Regierungskoalition zurück. Ihre Einwände seien in Wahrheit "ein Misstrauensvotum in Verkleidung" sowie die indirekte Aufforderung, das Ampel-Büdnis zu verlassen. Der Parteitag lehnte einen Antrag der Grünen Jugend, in dem die Einwände enthalten waren, mehrheitlich ab.

