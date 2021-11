Nouripour fordert, den Flüchtlingen an der Grenze zu helfen. (dpa / AP / The State Border Committee)

Er sagte im Deutschlandfunk , die EU dürfe sich zwar nicht von Minsk erpressen lassen. Aber es sei auch wichtig, dass die Menschen an der Grenze nicht erfrieren. Nouripour betonte, es sei aufgrund der Sanktionen nicht zu erwarten, dass immer weiter Migrantinnen und Migranten kämen. Bislang rede man über wirklich kleine Zahlen.

Merkels Telefonat mit Lukaschenko: "verheerendes Signal"

Der Grünen-Politiker ergänzte, dem belarussischen Machthaber Lukaschenko gehe es darum, dass die Europäische Union seine Wiederwahl zum Präsidenten anerkenne. In diesem Zusammenhang sei es ein verheerendes Signal gewesen, dass Bundeskanzlerin Merkel gestern mit ihm telefoniert habe. Damit habe sie Lukaschenko faktisch anerkannt, kritisierte Nouripour.

In dem Telefonat ging es laut Bundesregierung um eine Deeskalation und mögliche humanitäre Hilfe für die Flüchtlinge.

Auch Macron und Putin telefonieren

Es war der erste Kontakt einer westlichen Regierung mit Lukaschenko seit dessen umstrittenem Sieg bei den Präsidentschaftswahlen im Jahr 2020.

Auch Frankreichs Präsident Macron und der russische Staatschef Putin erörterten die Krise in einem Telefonat und sprachen sich nach Angaben aus Paris für eine Deeskalation aus. Die EU wirft dem Machthaber vor, die Menschen an die EU-Grenze zu bringen.

Polen meldet neuen Versuch von Migranten, Grenzzaun zu überwinden

Nach Angaben der polnischen Behörden versuchten gestern erneut hunderte Migrantinnen und Migranten, von Belarus aus die befestigten Anlagen nach Polen und damit auf EU-Gebiet zu überwinden. Grenzschützer und andere Einsatzkräfte seien mit Steinen beworfen worden, sagte ein Polizeisprecher.

Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen, weil Polen in der Grenzregion zu Belarus den Ausnahmezustand verhängt hat. Medienvertreter und Hilfsorganisationen dürfen das Gebiet nicht betreten.

Maas gegen Aufnahme der Menschen in der EU

Der noch amtierende Bundesaußenminister Maas lehnte es nach einem Treffen mit seinen EU-Amtskollegen ab, die an der belarussischen Grenze ausharrenden Migranten in der Europäischen Union aufzunehmen. Es sei ein wichtiges Signal an "Belarus und mögliche Nachahmer-Länder", dass die EU nicht erpressbar sei.

Zuvor hatten die EU-Außenminister weitere Sanktionen gegen Belarus beschlossen. Die USA kündigten am Abend ebenfalls neue Strafmaßnahmen an.

