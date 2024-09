Vor Migrationstreffen

Nouripour (Grüne) warnt vor überzogenen Erwartungen - CDU für "grundlegende Wende"

Grünen-Chef Nouripour hat vor überzogenen Erwartungen an das Migrationstreffen der Bundesregierung mit Vertretern der Länder und der Union gewarnt. Aus der CDU kommen Forderungen nach umfassenden Änderungen. Das Treffen findet am Nachmittag im Innenministerium in Berlin statt.