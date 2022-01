Omid Nouripour (Bündnis 90/Die Grünen) soll morgen zum neuen Grünen-Chef gewählt werden. Außerdem tritt Ricarda Lang für die Doppelspitze an. (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild)

Nouripour sagte dem Magazin "Focus", Ziel der Partei sei es, die führende Kraft der linken Mitte in Deutschland zu werden und den nächsten Kanzler oder die nächste Kanzlerin zu stellen. Er tritt gemeinsam mit der Bundestagsabgeordneten Lang auf dem Online-Parteitag als neue Doppelspitze an. Die bisherigen Vorsitzenden Baerbock und Habeck geben ihre Parteiämter nach dem Eintritt in die Bundesregierung auf.

Hofreiter: Grüne sind linke Partei, daran ändert sich nichts

Der frühere Fraktionschef Hofreiter sagte im Deutschlandfunk, er erwarte von den neuen Vorsitzenden eine enge Zusammenarbeit mit den grünen Mitgliedern der Bundesregierung und der Fraktion. Gleichzeitig sollten sie deutlich machen, dass die Partei eine eigene Rolle habe. Hofreiter betonte, die Grünen seien eine linke Partei, daran werde sich in den nächsten Jahren nichts ändern. Es sei entscheidend, im Kampf gegen Artensterben und Klimakrise auch soziale Fragen mitzudenken.

Heute Abschied von Baerbock und Habeck als Vorsitzende

Der digitale Parteitag der Grünen beginnt heute um 17 Uhr. Zunächst steht ein Auftritt von Baerbock und Habeck auf der Tagesordnung. Morgen wird dann die neue Doppelspitze gewählt. Auch der Posten von Bundesgeschäftsführer Kellner, der als Staatssekretär in das Wirtschaftsministerium wechselte, wird neu besetzt. Hierfür tritt die bisherige Organisations-Chefin der Grünen, Büning, an. Inhaltlich geht es unter anderem um die Haltung der Grünen zur Beschaffung bewaffneter Drohnen für die Bundeswehr.

