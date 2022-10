Vor Grünen-Parteitag

Omid Nouripour, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen (picture alliance/dpa/dpa Pool)

Er sagte in Interviews, man brauche in der Energiekrise nun einmal schnelle Lösungen für existenzielle Probleme. Das bedeute aber keinen grundsätzlichen Kurswechsel. Die Grünen blieben die "Anti-Atom-Partei".

Die Grünen kommen heute in Bonn zu einem dreitägigen Bundesparteitag zusammen. Zum Auftakt beraten die Delegierten über die Frage der Energieversorgung für den Winter. In einem Antrag des Bundesvorstands heißt es, für den äußersten Notfall solle eine Einsatzreserve von zwei Atomkraftwerken bis Frühjahr 2023 betriebsbereit bleiben. Forderungen der FDP nach längeren Akw-Laufzeiten oder mehr bereitzuhaltenden Atomkraftwerken lehnen die Grünen ab. Der SPD-Vorsitzende Klingbeil sagte im ZDF, er erwarte, dass der Streit darüber in der Ampelkoalition noch in dieser Woche beendet werde.

