Klimaschutz

Omid Nouripour, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen. (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Grünen-Chef Nouripour sagte im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks, die Bereiche Energie- und Industrie könnten gar nicht kompensieren, was der Verkehrssektor derzeit an Treibhausgas-Emmissionen verursache. Am Ende müsse es natürlich maßgeblich auch um den Verkehrsbereich selber gehen.

Nach den Beschlüssen des Koalitionsausschusses soll der Treibhausgas-Ausstoß jährlich überprüft werden. Nachsteuern soll die Regierung erst, wenn die Daten in zwei aufeinanderfolgenden Jahren auf eine Verfehlung der Klimaziele für das Jahr 2030 hindeuten - und zwar für alle Sektoren zusammen.

Zu dem Streit um das perspektivische Verbot von Öl- und Gasheizungen sagte Nouripour, die Koalitionspartner FDP und SPD hätten sich bewegt und stellten sich nun hinter die Pläne. Der Koalition stünden in den kommenden Wochen aber noch viele Diskussionen bevor.

Laut dem Bundesbauministerium sollen Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern, die vor 2002 eingezogen sind, vom Heizungsaustausch ausgenommen werden. Für alle anderen gelte, dass Öl- und Gas-Anlagen maximal 30 Jahre alt sein dürften, bevor neue Geräte angeschafft werden müssten.

