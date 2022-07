Der serbische Tennisprofi Novak Djokovic steht im Wimbledon-Finale. (AFP)

Djokovic setzte sich in vier Sätzen gegen den Briten Cameron Norrie durch (2:6, 6:3, 6:2, 6:4). Am Sonntag trifft er im Finale auf den Australier Nick Kyrgios.

Djokovic könnte mit seinem 21. Grand-Slam-Titel und dem vierten Wimbledon-Triumph in Serie bis auf einen Erfolg an Nadal herankommen. Der 36 Jahre alte Spanier hatte mit einem Bauchmuskel-Riss für das Halbfinale abgesagt und will in einer Woche wieder mit dem Training für die US Open Ende August beginnen.

