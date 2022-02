Eine Ampulle des Impfstoffs von Novavax. (imago images/MiS)

In Impfzentren in Hamburg, Schleswig-Holstein und dem Saarland wird das Präparat vorrangig Beschäftigten im Gesundheitswesen angeboten, weil in der Branche ab dem 15. März eine einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt. In Nordrhein-Westfalen sollen heute Kreise und kreisfreie Städte mit dem neuen Mittel beliefert werden - dort soll in einigen Impfzentren ebenfalls an diesem Wochenende Novavax-Impfungen begonnen werden. In den anderen Bundesländern ist dies für die kommende Woche geplant.

Die Bundesregierung und Experten erhoffen sich durch das Vakzin neuen Schwung für die Impfkampagne in Deutschland. Es beruht nicht auf der mRNA-Technologie, die von manchen Menschen abgelehnt wird.

