Mit zahlreichen Veranstaltungen wird heute an die Opfer der antijüdischen NS-Pogrome vor 80 Jahren erinnert.

Bundespräsident Steinmeier will im Bundestag eine Rede zum 9. November halten. Zu der Gedenkveranstaltung des Zentralrats der Juden in einer Berliner Synagoge werden Bundeskanzlerin Merkel und weitere Regierungsmitglieder erwartet. Auch in der Frankfurter Paulskirche ist eine Veranstaltung geplant.



Bereits gestern Abend wurde in Berlin an die Opfer der Judenverfolgung erinnert. Bürgermeister Müller und Vertreter der Kirchen riefen dazu auf, Antisemitismus und Intoleranz zu bekämpfen. Bundesaußenminister Maas sagte bei der Eröffnung einer Ausstellung über Diplomatenberichte zu den Pogromen von 1938, mit den brennenden Synagogen seien damals auch Anstand und Moral in Schutt und Asche gesunken. Wenn heute wie in Chemnitz wieder offen der Hitlergruß gezeigt werde und das Wort "Jude" zum Schimpfwort werde, sei dies unerträglich.