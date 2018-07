Der Tod einer Britin durch den Kampfstoff Nowitschok ist offenbar durch einen Irrtum verursacht worden.

Der Lebensgefährte der Frau sagte der Zeitung "The Sun", er habe eine Kosmetikflasche gefunden und diese seiner Freundin geschenkt. Darin befand sich aber kein Parfüm, sondern das Nervengift.



Das Paar war Ende Juni mit Vergiftungssymptomen in die Klinik von Salisbury gebracht worden. Die Frau starb am 8. Juli. Die britischen Ermittler glauben, dass der Fall mit dem Giftanschlag auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Skripal und seine Tochter in Salisbury zusammenhängt. London vermutet, dass Russland für den Skripal-Anschlag verantwortlich ist, was Moskau jedoch bestreitet.

