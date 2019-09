Die Wahl eines NPD-Funktionärs zum Ortsvorsteher in einer hessischen Gemeinde hatte Entsetzen ausgelöst. Nun soll der Vertreter der rechtsextremen Partei wieder abgewählt werden.

Wie die Kreisvorsitzende der CDU Wetterau und hessische Europaministerin Puttrich in Wiesbaden erklärte, wollen CDU, SPD und FDP dies mit einem gemeinsamen Antrag erreichen. Die drei Parteien haben in dem Ortsbeirat zusammen acht der neun Sitze. Für die Abwahl ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich. Puttrich sagte, den Beteiligten sei durch die zahlreichen Reaktionen bewusst geworden, welchen Fehler sie durch die Wahl gemacht hätten. Diese Arglosigkeit sei schockierend. "Das hätte nicht passieren dürfen", betonte sie.



Der Ortsbeirat im hessischen Altenstadt-Waldsiedlung hatte in der vergangenen Woche den stellvertretenden Landesvorsitzenden der rechtsextremen NPD, Stefan Jagsch, einstimmig zum Vorsteher gewählt. Die Entscheidung hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt. Forderungen nach einer Neuwahl des Ortsvorstehers wurden laut. Jagsch hatte bereits erklärt, rechtlich gegen eine mögliche Abwahl vorzugehen.

Tauber (CDU): "Rechtsextreme haben keine öffentlichen Ämter zu übernehmen

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Tauber hatte im Deutschlandfunk die Notwendigkeit einer Abwahl bekräftigt. Tauber betonte, Rechtsextreme hätten in unserer Gesellschaft keine öffentlichen Ämter zu übernehmen. Jedem Christdemokraten sollte klar sein, dass man einen NPD-Mann nicht wähle, ergänzte der parlamentarische Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium.



Die NPD wurde vom Bundesverfassungsgericht als verfassungsfeindlich eingestuft. Zugleich lehnte das Gericht 2017 ein Verbot der Partei mit Verweis auf ihre geringe Bedeutung ab.