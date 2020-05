Nordrhein-Westfalen will eine eigene wissenschaftliche Studie zu Corona-Infektionen bei Kita-Kindern durchführen.

Dazu sollten mehrere Tausend Jungen und Mädchen über einen bestimmten Zeitraum kontinuierlich auf das Virus getestet werden, kündigte Familienminister Stamp in Düsseldorf an. Wie der FDP-Politiker weiter mitteilte, sollen ab September möglichst alle Jungen und Mädchen in einem eingeschränkten Regelbetrieb in die Kindertagesstätten gehen können. Ab kommenden Donnerstag erhalten alle Vorschulkinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf und alle Kinder mit Behinderungen wieder Zugang zu ihren Kitas.