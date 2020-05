Ab dem 14. Mai öffnen die Kitas in NRW wieder - allerdings nur schrittweise. Ein Regelbetrieb ist laut NRW-Familienministerium erst im September wieder denkbar.

Zunächst erhielten Vorschulkinder mit besonderem Förderbedarf und Kinder mit Behinderungen wieder Zugang zu ihren Kitas, teilte Familienminister Stamp (FDP) in Düsseldorf mit. Auch die Tagespflege für Kinder ab zwei Jahren sei dann wieder erlaubt. Ab dem 28. Mai können laut Stamp alle Vorschulkinder zurück in die Kitas.

Ab Juni öffnen Kitas tageweise für alle Kinder in NRW

Ab Juni öffnen die Kindertagesstätten dann tageweise für alle Kinder. Bis zu den Sommerferien sollen sie wenigstens für zwei Tage pro Woche in die Betreuung zurückkehren können. Dafür möchte Stamp Anfang kommender Woche gemeinsam mit den für die Kitas zuständigen Kommunen und Trägern einen Erlass vorlegen. Die Sommerferien in NRW beginnen Ende Juni.



Ein eingeschränkter Regelbetrieb für alle Kinder sei dann ab September denkbar, teilte Stamp mit. Der Öffnungsplan hinge zudem von der weiteren Entwicklung der Corona-Infektionen ab. Ob Eltern im Juni wieder Kita-Gebühren bezahlen, ist ebenso offen.

NRW plant eigene Studie zu Corona-Infektionen bei Kindern

Der NRW-Familienminister kritisierte die Bundesregierung dafür, dass sie die Vorschläge für die stufenweise Rückkehr der Kinder in die Kitas verzögert habe. Das Konzept habe schon zwei Wochen vorgelegen, aber sei erst am vergangenen Mittwoch besprochen worden. Das sei ein "falsches Signal" an Eltern und Kinder gewesen, sagte Stamp.



Nordrhein-Westfalen will zudem eine eigene wissenschaftliche Studie zu Corona-Infektionen bei Kita-Kindern durchführen. Dazu sollten mehrere Tausend Jungen und Mädchen über einen bestimmten Zeitraum kontinuierlich auf das Virus getestet werden, kündigte Stamp in Düsseldorf an.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Maßnahmen in Deutschland

+ Lockerungen der Einschränkungen: Das ist in den Bundesländern erlaubt

+ Schulen in Deutschland: Wann und wie öffnen die Schulen wieder?

+ Diskussion um regionale Öffnung: Wie es mit Kitas und Kindergarten weitergehen könnte

+ Ländervergleich: Warum Deutschland (bisher) so gut durch die Corona-Krise kommt

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Bericht: Coronavirus hat sich womöglich früher in Europa ausgebreitet als bislang angenommen

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

+ Was die Kennzahlen bedeuten: Verdopplungzeit, Reproduktionszahl, freie Intensivbetten.

Erkrankung, Medikamente und Schutz

+ Symptome und Verlauf: Wie verläuft eine Infektion mit dem Coronavirus?

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie?

+ Überwachung: Coronavirus-Testkapazitäten nur zu einem Drittel ausgelastet

+ Impfstoffe und Medikamente: Ansätze für Medikamente gegen das Coronavirus

+ Gesichtsmasken und Schutz: Was man zu Atemschutzmasken wissen sollte

Wirtschaft, Soziales und Verbraucher

+ Sport: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio weitergehen kann

+ Schwimmen: Wie es mit Freibad und Schwimmbad weitergehen kann

+ Reisen: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Fake News und Verschwörungstheorien

+ Corona-Falschnachrichten: Ärzte und Virologen warnen vor Infodemie

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Bill Gates ist zum Ziel von Verschwörungstheoretikern geworden



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.