Die Landeselternschaft erklärt die Corona-Teststrategie in Schulen für gescheitert. (picture alliance / Fotostand / K. Schmitt)

Das ausgegebene Ziel, Schule als sicheren Lernort zu erhalten, habe sich als Illusion erwiesen, teilte der Verband mit. Selbst die Politik glaube offenbar nicht mehr an sie. Die Eltern reagierten auf die erneute Änderung des Testverfahrens in NRW. Schulministerin Gebauer wies die Kritik zurück. Das Test-System sei nicht gescheitert, sagte die FDP-Politikerin in Düsseldorf. Zum einen seien die Infektionszahlen sprunghaft gestiegen und die Labore an ihre Grenzen gekommen. Zum anderen gebe es inzwischen eine Priorisierung von PCR-Tests.

Die Landesregierung hatte nach den gestrigen Lockerungsbeschlüssen von Bund und Ländern eine Neuregelung bei den Testverfahren im Primarbereich angekündigt. Ab dem 28. Februar sollen Grundschüler drei Mal pro Woche nur noch einen Corona-Selbsttest zu Hause machen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

+ Streit um einrichtungsbezogene Impfpflicht: Das sind die offenen Fragen (Stand: 9.2.)

Diese Nachricht wurde am 17.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.