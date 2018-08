Der aus den USA nach Deutschland abgeschobene frühere KZ-Wächter Palij ist in einem Pflegeheim im nordrhein-westfälischen Ahlen untergebracht worden.

Der örtliche Landrat Gericke sagte, das Heim für den 95-Jährigen sei von Bund und Land bestimmt worden. Man habe mögliche Schutzmaßnahmen für den Mann und die Einrichtung erörtert. - Das ehemalige SS-Mitglied hatte in New York gelebt und war von dort abgeschoben worden. Laut US-Angaben wurde er während der Zeit des Nationalsozialismus als bewaffneter Aufseher im NS-Zwangsarbeiterlager Trawniki im von Deutschland besetzten Polen eingesetzt. Es gilt als unwahrscheinlich, dass Palij noch vor Gericht gestellt wird.



Der US-Botschafter in Deutschland, Grenell, äußerte sich nach der Überstellung positiv über die bilateralen Beziehungen. In einem Gastbeitrag für den "Tagesspiegel" bedankte sich der Gesandte für die enge Kooperation und Partnerschaft mit den deutschen Stellen.