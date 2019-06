Im rheinischen Braunkohlerevier hat die Polizei den besetzten Tagebau Garzweiler geräumt.

Das habe mehrere Stunden bis in die Nacht hinein gedauert, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Mehrere Hundert Aktivisten des Bündnisses "Ende Gelände" hatten eine Polizei-Sperre durchbrochen und waren auf das Areal gelaufen. Den Angaben zufolge wurden dabei acht Beamte verletzt. Über verletzte Aktivisten machten die Behörden zunächst keine Angaben, auch nicht über die Zahl der in Gewahrsam genommenen Menschen.



Demonstranten versuchten offenbar, festgenommene Teilnehmer zu befreien. Die Polizei rief via Twitter dazu auf, sich besonnen und kooperativ zu verhalten. Zudem warnte sie davor, die Abbruchkante des Tagebaus hochzuklettern. Das sei lebensgefährlich.



Tausende Menschen hatten gestern angesichts des Klimawandels gegen den Braunkohle-Abbau demonstriert.