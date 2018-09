Die Bürgerinitiative "Buirer für Buir" hat den Behörden vorgeworfen, beim Hambacher Forst Fakten zu schaffen.

Trotz einer Stillhaltezusage von RWE seien erste Bäume gefällt und zum Beispiel Plattformen geräumt worden, sagte Sprecher Andreas Büttgen im Deutschlandfunk. Das sei entgegen der Rechtslage. Die Polizei Aachen bewertete die Vorgänge indes anders. Sie erklärte, es sei lediglich im Einklang mit der Rechtslage ein kleinerer Baum gefällt worden. Plattformen oder Baumhäuser habe man nicht angegangen. Mit Hilfe der Polizei hatten in dem Waldgebiet in den vergangenen zwein Tagen Säuberungsarbeiten stattgefunden.



Büttgen kritisierte darüber hinaus, dass Beamte dabei gestern mit Fäkalien beworfen worden seien: "Das geht gar nicht!" Er warnte, eine Eskalation sei wegen der Vorgänge in den vergangenen Tagen erst einmal nicht abgewendet. Umweltaktivisten kündigten an, ihre Proteste gegen die Abholzung des Waldes für den Braunkohleabbau massiv auszuweiten.



Laut dem Oberverwaltungsgericht Münster hat RWE eine sogenannte Stillhaltezusage bis zum 14. Oktober abgegeben. Der Unternehmen wolle abwarten, bis die Rechtmäßigkeit der geplanten Rodungen endgültig geklärt ist. Vor dem Gericht ist noch eine Klage des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland anhängig.



Die Evangelische Kirche im Rheinland forderte ein Moratorium. Präses Rekowski sagte dem Evangelischen Pressedienst, das wäre ein deutliches Signal für den politischen Willen zum Ausstieg aus der Braunkohle.



