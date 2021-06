Unions-Kanzlerkandidat Laschet hat seine Bereitschaft zum Verzicht auf innerdeutschen Flugverkehr im Kampf gegen den Klimawandel signalisiert.

Es sei für ihn okay, wenn es Alternative gebe, sagte er bei der Landesvertreterversammlung der nordrhein-westfälischen CDU in Düsseldorf. In Frankreich etwa sorge der Schnellzug TGV dafür, dass sich Flüge nicht mehr lohnten. Laschet forderte, Deutschland müsse bei Plan- und Genehmigungsverfahren schneller werden. Wenn hierzulande neue Bahnstrecken gebaut würden, gründeten die Grünen Bürgerinitiativen dagegen. Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock hatte die Diskussion angestoßen und dafür plädiert, dass es Kurzstreckenflüge perspektivisch nicht mehr geben solle.



Die Delegierten wählten Laschet bei zwei Gegenstimmen auf Platz eins der Landesliste für die Bundestagswahl, gefolgt von Bundesbildungsministerin Karliczek, Unionsfraktionschef Brinkhaus, Bundesgesundheitsminister Spahn, Staatssekretärin Winkelmeier-Becker und Generalsekretär Ziemiak.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.