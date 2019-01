In Nordrhein-Westfalen verüben kriminelle Mitglieder von Familienclans Jahr für Jahr Tausende Straftaten.

Zwischen 2016 und 2018 seien mehr als 14.000 Delikte erfasst worden, sagte ein Mitarbeiter vom Landeskriminalamt in Essen bei der bundesweit ersten großen Tagung zum Thema der sogenannten Clan-Kriminalität. Mit rund 5.600 Fälle habe es sich zumeist um Gewalt-Delikte gehandelt, gefolgt von Eigentums- und Betrugsdelikten sowie Straftaten im Drogen-Milieu. Überwiegend spiele sich die Szene im Ruhrgebiet ab. Allein 1.271 Tatverdächtige - ermittelte in den vergangenen zwei Jahren - lebten in Essen, viele auch in Kreispolizeibereich Recklinghausen, Gelsenkirchen, Duisburg, Dortmund und Bochum. NRW-Innenminister Reul sprach von einem Angriff auf den Rechtsstaat. Viele Bürger seien verunsichert, Angst vor rechtsfreien Räumen gehe um. Der CDU-Politiker kündigte an, die Polizei werde ihre Razzien und Kontrollen fortsetzen.



Der Essener Polizeipräsident Richter betonte, das Problem sei auch Folge einer gescheiterten Integrationspolitik. Sozialtransfers bildeten oftmals die finanziellen Grundlagen arabischstämmiger Clans. Der Rechtswissenschaftler Rohde erklärte, Repression und viel Vor-Ort-Präsenz seien wichtig, um Druck auszuüben. In den überwiegend patriarchalisch geprägten Clans gebe es aber auch "hochanständige Leute", stellte er klar. Viele Clan-Mitglieder seien vor Jahrzehnten von der Türkei in den Libanon geflohen und dann als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Sie seien nicht willkommen gewesen - keine Schulpflicht für die Kinder, keine Arbeit für die Eltern, ein unsicherer Aufenthaltsstatus lediglich mit Duldung. "Da muss man nicht kriminell werden, aber der Weg dahin wird kürzer."



Weitere Hintergründe zur Clan-Kriminalität finden Sie hier.