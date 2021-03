Die nordrhein-westfälische FDP geht mit dem Bundesvorsitzenden Lindner als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl im Herbst.

Die Landespartei wählte Lindner mit fast 97 Prozent der Delegiertenstimmen auf Listenplatz 1. In seiner Rede sagte Lindner, die FDP sei bereit, Verantwortung für die Bundesrepublik zu übernehmen. Eine Regierungsbeteiligung hänge aber von den richtigen Inhalten eines Koalitionsvertrags ab.



Die Landeswahlversammlung der NRW-FDP fand in Dortmund statt. Die Teilnehmer kamen erst nach einem negativen Corona-Testergebnis in die Halle.

