Verkehrspolitik

Der bundesweit erste Lehrstuhl für Radverkehrsmanagement wurde Ende 2020 in Salzgitter eingerichtet. (picture alliance/dpa)

In NRW gibt es bereits gefördert durch Bundesmittel eine Fahrradprofessur an der Bergischen Universität Wuppertal. Der bundesweit erste Lehrstuhl für Radverkehrsmanagement war Ende 2020 in Salzgitter eingerichtet worden.

