Im Prozess um die Misshandlung von Flüchtlingen in einer Notunterkunft in Nordrhein-Westfalen sind die vier Angeklagten zu Geldstrafen verurteilt worden.

Das Landgericht Siegen sah es als erwiesen an, dass sie Bewohner in ein Zimmer eingesperrt haben, um sie für geringfügige Verstöße gegen die Hausordnung zu bestrafen. Der Vorwurf lautete auf Freiheitsberaubung. Die drei Mitarbeiter eines Wachdienstes sowie ein Betreuer müssen zwischen 900 und 3.500 Euro zahlen. Strafmildernd wirkte sich nach Angaben des Gerichts aus, dass die Männer nicht im Umgang mit Flüchtlingen geschult waren und Reue gezeigt hätten.



Die Misshandlungen in der Unterkunft in Burbach waren im September 2014 durch Fotos und ein Video bekannt geworden. Zu sehen ist unter anderem, wie ein Flüchtling dazu gezwungen wird, sich auf eine mit seinem Erbrochenem verschmutzte Matratze zu legen.

