Der CDU-Gesundheitsminister in Nordrhein-Westfalen ist zufrieden mit dem Umgang der Corona-Pandemie und der aktuellen Situation in NRW. Dennoch könne man nicht mehr von einer "landesweiten Lage" sprechen, sagte Karl-Josef Laumann im Deutschlandfunk. Man müsse täglich nach Auffälligkeiten und sprunghaften Infektionsanstiegen auf regionaler Ebene schauen, um das Überspringen in andere Teile der Bevölkerung zu verhindern. Das sei im Fall Tönnies gut gelungen.

Zwar sei die Zahl der Infizierten im Kreis Gütersloh auch ohne Tönnies-Bezug höher als in anderen Kreisen - das führte Laumann aber auf die hohe Zahl der Tests zurück. "Wir haben fast 40.000 Leute getestet. Wenn man egal wo in Deutschland 10.000 Leute testet, wird man im einstelligen oder niedrigen zweistelligen Bereich Infizierte finden, unabhängig vom Ort."

Der NRW-Gesundheitsminister betonte jedoch, dass er nichts davon halte, ohne Anlass flächendeckend zu testen und schickte damit einen Seitenhieb in Richtung Bayern. "Seit dem 25. Februar bin ich sehr gut damit gefahren, dass ich nicht politisch getestet habe, sondern mich in NRW an den Richtlinien des RKI orientiert habe. Die bayerische Teststrategie ist vom RKI nicht gedenkt."

Auch andere Branchen als die Fleischindustrie überprüfen

Die Situation in der Fleischindustrie verurteilte der Gesundheitsminister: Laumann hofft, dass die geplanten Gesetzesänderungen nach der Sommerpause verabschiedet und zum 1. Januar "in voller Schärfe" in Kraft treten. "Es muss jetzt anders werden, man darf nicht mehr weggucken." Das Infektionsschutzgesetz habe ihm erstmals die Möglichkeit gegeben, Sammelunterkünfte überprüfen zu lassen. Man müsse sich auch zukünftig die Frage stellen, "wie ist die Arbeit und wie sind die Wohnverhältnisse organisiert? Da werden wir uns auch andere Branchen angucken müssen."

"Große Disziplin in der Bevölkerung"

Laumann rechnet mit einer höheren Infektionsrate nach den Sommerferien und den damit verbundenen Reisebewegungen der Menschen auch über Deutschland hinaus. "Die Frage ist, ist das im beherrschbaren Bereich?" Laumann verwies auf die vielen Demonstrationen im Zuge der Black-Lives-Matter-Bewegung in Großstädten Deutschlands. Dort waren im Anschluss keine höheren Infektionszahlen beobachtet worden.

Insgesamt zeigte sich Laumann zufrieden mit dem Verhalten in der Bevölkerung. "Ich glaube schon, dass es mit der großen Disziplin zu tun hat, dass wir so gut durch die Pandemie gekommen sind."

Laumann, der auch NRW-Arbeitsminister ist, hofft darauf, dass die staatlichen Programme den Markt stabilisieren und die Wirtschaft ankurbeln. "Denn wir haben gewaltige Kurzarbeiterzahlen und müssen sehen, dass wir die Wirtschaft so ankurbeln, dass daraus nicht Arbeitslosigkeit wird."



Das vollständige Interview können Sie in Kürze hier nachlesen.